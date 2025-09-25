ЗАРЕЖДАНЕ...
|Есенното море отне живота на англичанин в Слънчев бряг
По данни на спасителите, друг турист е съобщил, че навътре в морето има човек. Изваден е на сушата, но въпреки предприетите реанимационни действия чужденецът, който е пристигнал в България на 21 септември и отседнал в курортния комплекс, е починал.
Тялото е откарано за аутопсия в отделение "Съдебна медицина“ към УМБАЛ – Бургас.
По случая е образувано досъдебно производство.
