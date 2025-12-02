Созопол отново се готви да посрещне един от най-светлите и обичани празници – Никулден, денят на рибарите, моряците и на всички, които носят духа на морето в сърцето си. А тази година празничният уикенд ще бъде още по-специален, защото ще продължи с петото издание на емблематичния Празник на О-солената риба.На 6 и 7 декември 2025 градът ще се изпълни с морски традиции, с рибарски мрежи, с автентичните вкусове на Черноморието.– НикулденПразничната програма започва рано сутринта с литургия в храм "Св. Георги", а след това целият град се обединява в един от най-вълнуващите ритуали – литийното шествие към пристанището и традиционното хвърляне на венци в морето в памет на загиналите моряци и рибари.Паралелно с ритуалите всеки гост ще може да се потопи в духа на стария Созопол чрез фотоизложбата "Старите албуми", както и да зарадва най-малките с детската арт-работилница "Морски вълшебства".А в 12:30 ч. на площад "Кулата" ще ухае на морска паеля! Николай Тодоров – Ник, първият българин в Топ 10 на Световното първенство по паеля във Валенсия, ще приготви своята впечатляваща "Паеля с черноморски риби" в гигантска тава – специално за жителите и гостите на града.Денят ще продължи с богата музикална програма, концерти на местни групи и любими изпълнители, които ще внесат празнично настроение и много емоции.– Празник на О-солената рибаНа следващия ден центърът на града се превръща в истинска сцена на вкусове и традиции. Петото издание на празника обещава да бъде най-богатото до момента.Местни рибари и пазители на тайните на морските рецепти ще покажат своите умения в конкурс за най-добра осолена риба в четири категории: веяна риба, солена/маринована риба, рибни консерви, тарама хайвер.Гостите на празника ще могат дегустират традиционни рибни деликатеси и да станат част от кулинарното шоу и майсторския клас на шеф Борис Петров, посветен на "О-солената памет на морето". Арт-базарът "Морско вдъхновение" ще добави колорит с изделията на местни творци, а кулминацията на празникът е концертът на любимата Тони Димитрова.