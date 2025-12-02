Ето как Созопол ще посрещне Никулден
©
На 6 и 7 декември 2025 градът ще се изпълни с морски традиции, с рибарски мрежи, с автентичните вкусове на Черноморието.
6 декември – Никулден
Празничната програма започва рано сутринта с литургия в храм "Св. Георги", а след това целият град се обединява в един от най-вълнуващите ритуали – литийното шествие към пристанището и традиционното хвърляне на венци в морето в памет на загиналите моряци и рибари.
Паралелно с ритуалите всеки гост ще може да се потопи в духа на стария Созопол чрез фотоизложбата "Старите албуми", както и да зарадва най-малките с детската арт-работилница "Морски вълшебства".
А в 12:30 ч. на площад "Кулата" ще ухае на морска паеля! Николай Тодоров – Ник, първият българин в Топ 10 на Световното първенство по паеля във Валенсия, ще приготви своята впечатляваща "Паеля с черноморски риби" в гигантска тава – специално за жителите и гостите на града.
Денят ще продължи с богата музикална програма, концерти на местни групи и любими изпълнители, които ще внесат празнично настроение и много емоции.
7 декември – Празник на О-солената риба
На следващия ден центърът на града се превръща в истинска сцена на вкусове и традиции. Петото издание на празника обещава да бъде най-богатото до момента.
Местни рибари и пазители на тайните на морските рецепти ще покажат своите умения в конкурс за най-добра осолена риба в четири категории: веяна риба, солена/маринована риба, рибни консерви, тарама хайвер.
Гостите на празника ще могат дегустират традиционни рибни деликатеси и да станат част от кулинарното шоу и майсторския клас на шеф Борис Петров, посветен на "О-солената памет на морето". Арт-базарът "Морско вдъхновение" ще добави колорит с изделията на местни творци, а кулминацията на празникът е концертът на любимата Тони Димитрова.
Още по темата
/
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Доброволци от БМЧК – Айтос повишават информираността за ХИВ/СПИН
16:32 / 01.12.2025
Лошо й се пише на крадливата банкерка Катя от Айтос
14:44 / 01.12.2025
Зарадваха Васко от Царево
17:15 / 28.11.2025
Коледни базари, концерти и спектакли през декември в Несебър
16:30 / 28.11.2025
Внедряват принципа "плащаш колкото изхвърляш" на още места в Помо...
16:23 / 28.11.2025
Чиста питейна вода текна отново от старата чешма в Тополица
10:53 / 27.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.