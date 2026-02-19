Сподели close
Общинският съвет в Царево гласува пакет от докладни записки, насочени към гарантиране на бюджетната предвидимост и социалните приоритети на региона.

В контекста на държавните процедури по приемане на националния бюджет, съветниците одобриха удължаване на действащите бюджетни разчети до 31 март 2026 г. Тази мярка осигурява спокойствие за функционирането на общинските структури и непрекъсваемост на плащанията през първото тримесечие.

Паралелно с финансовата рамка, Общината поставя фокус върху хуманитарния аспект и възстановяването на региона. Бе утвърден официалният списък с физически и юридически лица, пострадали от наводнението на 3 октомври 2025 г., които ще получат подкрепа от събраните средства по дарителската сметка.

Община Царево затвърждава и своята ангажираност към местната идентичност и културно развитие чрез две ключови инициативи:

Инвестиция в културата: Осигуряване на мостово финансиране за мащабния проект "Сцена край морето“ по Плана за възстановяване и устойчивост, който ще модернизира културния живот в общината.

Духовна подкрепа: Отпускане на финансова помощ за завършването на храм "Св. Успение Богородично“ в гр. Ахтопол.

В стратегически план бе гласувано и членството на Община Царево в Бургаската регионална туристическа камара (БРТК). Стъпката ще засили позициите на общината на международния пазар и ще подобри сътрудничеството с туристическия бранш в целия регион.