Общинският съвет в Царево гласува пакет от докладни записки, насочени към гарантиране на бюджетната предвидимост и социалните приоритети на региона.В контекста на държавните процедури по приемане на националния бюджет, съветниците одобриха удължаване на действащите бюджетни разчети до 31 март 2026 г. Тази мярка осигурява спокойствие за функционирането на общинските структури и непрекъсваемост на плащанията през първото тримесечие.Паралелно с финансовата рамка, Общината поставя фокус върху хуманитарния аспект и възстановяването на региона. Бе утвърден официалният списък с физически и юридически лица, пострадали от наводнението на 3 октомври 2025 г., които ще получат подкрепа от събраните средства по дарителската сметка.Община Царево затвърждава и своята ангажираност към местната идентичност и културно развитие чрез две ключови инициативи:Инвестиция в културата: Осигуряване на мостово финансиране за мащабния проект "Сцена край морето“ по Плана за възстановяване и устойчивост, който ще модернизира културния живот в общината.Духовна подкрепа: Отпускане на финансова помощ за завършването на храм "Св. Успение Богородично“ в гр. Ахтопол.В стратегически план бе гласувано и членството на Община Царево в Бургаската регионална туристическа камара (БРТК). Стъпката ще засили позициите на общината на международния пазар и ще подобри сътрудничеството с туристическия бранш в целия регион.