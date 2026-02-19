Ето какви решения взе Общинският съвет в Царево
©
В контекста на държавните процедури по приемане на националния бюджет, съветниците одобриха удължаване на действащите бюджетни разчети до 31 март 2026 г. Тази мярка осигурява спокойствие за функционирането на общинските структури и непрекъсваемост на плащанията през първото тримесечие.
Паралелно с финансовата рамка, Общината поставя фокус върху хуманитарния аспект и възстановяването на региона. Бе утвърден официалният списък с физически и юридически лица, пострадали от наводнението на 3 октомври 2025 г., които ще получат подкрепа от събраните средства по дарителската сметка.
Община Царево затвърждава и своята ангажираност към местната идентичност и културно развитие чрез две ключови инициативи:
Инвестиция в културата: Осигуряване на мостово финансиране за мащабния проект "Сцена край морето“ по Плана за възстановяване и устойчивост, който ще модернизира културния живот в общината.
Духовна подкрепа: Отпускане на финансова помощ за завършването на храм "Св. Успение Богородично“ в гр. Ахтопол.
В стратегически план бе гласувано и членството на Община Царево в Бургаската регионална туристическа камара (БРТК). Стъпката ще засили позициите на общината на международния пазар и ще подобри сътрудничеството с туристическия бранш в целия регион.
Още от категорията
/
Ахтопол е застрашен
31.01
Депутат: Коалицията "Наглите" е дала инструкции на "Гранична полиция" да мълчи за танкера "Кайрос"
10.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
НСИ: Средната заплата в Бургас расте
17:41 / 18.02.2026
Организират акция по брега за издирването на изчезналия кораб
17:00 / 18.02.2026
Каква е обстановката в Айтос?
15:02 / 18.02.2026
Кметът на Созопол с информация за обстановката
14:07 / 18.02.2026
Неучебен ден в няколко села в община Поморие заради снега
10:22 / 18.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.