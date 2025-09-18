Ето какво откриха полицаи в жилище в Царево

© Burgas24.bg Във вторник около 12.20 ч. служители от Районно управление - Царево извършили претърсване в частно жилище, разположено на ул. "Лилия“ в Царево, обитавано от 35-годишен мъж от града. Полицаите намерили и иззели плик с бяло кремообразно вещество, гриндер със суха тревна маса, два вейпа с кафеникава течност, пълнител за вейп, кутийка с блистери, плик с бяло прахообразно вещество, четири пластмасови бутилки, съдържащи прозрачна течност, ел. везна , множество полиетиленови пликчета, сумата от 15 050 евро, металотърсач със слушалки към него, 17 старинни монети, два старинни метални кръста и др.



35-годишният мъж е задържан за срок до 24 часа. Работата по случая продължава от служители на Районно управление – Царево.