От 15 май започвa въвеждането на строителна забрана на територията на Община Царево, видя Burgas24.bg.

От споменатата дата тя ще е в сила за Царево и Ахтопол, а от 1 юни ще обхване още селата Варвара, Синеморец, Лозенец и Резово.

Ограниченията ще останат до 1 октомври.

Забраната не важи за общински обекти от първостепенно значение.

От своя стрна всички строители са длъжни да обезопасят строителните обекти и да възстановят в най-кратък срок нарушената общинска инфраструктура.

