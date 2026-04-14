От 15 май започвa въвеждането на строителна забрана на територията на Община Царево, видя Burgas24.bg.
От споменатата дата тя ще е в сила за Царево и Ахтопол, а от 1 юни ще обхване още селата Варвара, Синеморец, Лозенец и Резово.
Ограниченията ще останат до 1 октомври.
Забраната не важи за общински обекти от първостепенно значение.
От своя стрна всички строители са длъжни да обезопасят строителните обекти и да възстановят в най-кратък срок нарушената общинска инфраструктура.
При установени нарушения, можете да подадете официален сигнал до компетентните органи.
