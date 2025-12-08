Евакуираха още четирима души от заседналия край Ахтопол танкер
След като вчера плавателния съд напуснаха трима души от екипажа, днес това се случи с още четирима от тях.
Те ще бъдат откарани с вертолет "Пантер" до авиобаза "Чайка" във Варна, където ще бъдат прегледани в лечебно заведение, а след това настанени в хотел.
На останалите трима моряци от екипажа, които ще останат на танкера, ще бъдат доставени провизии и агрегат.
Акцията е съвместна на Военоморските сили, Морска администрация и Главна дирекция "Гранична полиция".
Към момента 276-метровият танкер "Kairos“ е закотвен стабилно и опасност за населението няма.
