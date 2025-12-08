Евакуират още четирима моряци от заседналия край Ахтопол кораб
След като вчера бяха евакуирани по въздух трима души от екипажа, днес се очаква нова операция, след която борда да напуснат още 4-ма моряци.
До евакуацията с военен хеликоптер вчера се стигна след информация, че здравословното състояние на част от 10-членния екипаж се е влошило.
След прегледи от медицински екипи на суша не се е стигнало до хоспитализация на евакуираните. Засега остават настанени в хотел.
Междувременно при операцията по въздух бяха доставени хранителни продукти, вода и генератор за оставащите на борда, предаде БНТ.
Ще се обсъждат варианти как и къде да бъде преместен корабът. Днес се очаква да бъде проведена среща на дипломатическо ниво затова как се е стигнало до навлизането на танкера в български води.
Екоминистерството ще изследва водата, за да се отхвърлят съмненията за потенциално замърсяване на Черно море.
