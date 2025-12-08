Четвърти ден удареният от дронове танкер "Кайрос" остава блокиран в морето край Ахтопол.След като вчера бяха евакуирани по въздух трима души от екипажа, днес се очаква нова операция, след която борда да напуснат още 4-ма моряци.До евакуацията с военен хеликоптер вчера се стигна след информация, че здравословното състояние на част от 10-членния екипаж се е влошило.След прегледи от медицински екипи на суша не се е стигнало до хоспитализация на евакуираните. Засега остават настанени в хотел.Междувременно при операцията по въздух бяха доставени хранителни продукти, вода и генератор за оставащите на борда, предаде БНТ.Ще се обсъждат варианти как и къде да бъде преместен корабът. Днес се очаква да бъде проведена среща на дипломатическо ниво затова как се е стигнало до навлизането на танкера в български води.Екоминистерството ще изследва водата, за да се отхвърлят съмненията за потенциално замърсяване на Черно море.