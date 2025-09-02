Новини
Фалшиво повикване до Спешна помощ доведе до арест на мигранти край Царево
Автор: Николай Парашкевов 14:39Коментари (0)92
©
Фалшиво повикване до спешна помощ за бедстващо лице доведе до арест на нелегални мигранти и италиански граждани, научи  Burgas24.bg.

На 1 септември, около 9:20 ч., в ГПУ-Царево постъпва обаждане на тел 112 от италианска гражданка. Тя подала точни координати и съобщила, че край село Изгрев се намират петима мигранти, които се нуждаят от медицинска помощ.

Изпратеният граничен патрул обаче открил на място трима италианци и петима незаконни мигранти, всички в добро физическо състояние. Италианците са задържани, като срещу тях е образуван материал по чл. 281 от НК (за подпомагане на незаконна миграция).

Незаконните мигранти,  марокански граждани, също са задържани, преминали медицински преглед и срещу тях са започнати бързи производства за незаконно преминаване на границата.

В друг случай , отново от 1 септември, около 19:20 ч., екип на ГПУ-Средец при патрулиране открил близо до границата мъж без документи за самоличност. Той се представил като марокански гражданин и се оплакал от силни болки в крака.

Мигрантът бил откаран по спешност в болница, където лекарите установили фрактура на дясната подбедрица. Оставен е за лечение под полицейска охрана.

Установено е, че и той е преминал нелегално границата край с. Белеврен.

Издадена е заповед за задържането му.








