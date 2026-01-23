Снощи малко след 21:00 ч. на пътя между селата Медово и Бата, поради движение с несъобразена с конкретните пътни условия скорост - мокра пътна настилка и намалена видимост, при спускане в условията на десен завой и загуба на контрол, самостоятелно катастрофира, блъскайки се в крайпътен дънер и преобръщайки се на пътното платно лек автомобил "Фолксваген Голф“. Той е бил управляван от 24-годишен мъж от Каблешково.От катастрофата е леко пострадала спътничката на водача – 17-годишно момиче от Върбица. То е прегледано на място и освободено за домашно лечение.