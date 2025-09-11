Французин сгази лука в Слънчев бряг

© Burgas24.bg Вчера около 14:45 ч. в района до механа "Боженско ханче“ в Слънчев бряг служители от Районно управление - Несебър спрели за проверка четириколесно превозно средство, без поставен заден регистрационен номер, управлявано от 52-годишен френски гражданин. Полицаите установили, че мъжът шофира след употреба на алкохол с концентрация от 1.53 промила.



Водачът отказал да даде кръв за химичен анализ. По случая е образувано бързо производство.