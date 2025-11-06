Французойка хвърли куче от шестия етаж на блок в Несебър. От ОДМВР – Бургас съобщиха, че вчера около 12:30 ч. в Районното управление в морския град е получено съобщение, че в двора на кооперация на улица "Васил Левски“ е открит мъртъв йоркширски териер.Полицейският екип установил, че стопанка на кучето е 39-годишна френска гражданка, живееща на адреса. Жената заявила, че причината да хвърли кучето от балкона била, че то е болно. Французойката споделила и суицидни намерения, поради което е откарана в Центъра за психично здраве – Бургас за преглед и лечение. Оттам обаче отказали да я настанят. Тестът ѝ за употреба на алкохол отчел 1,54 промила.Жената е задържана за срок до 24 часа. Тялото на кучето е иззето и откарано за съхранение в общинския приют за бездомни животни – Несебър.