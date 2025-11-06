Французойка се напи и уби кучето си в Несебър
Полицейският екип установил, че стопанка на кучето е 39-годишна френска гражданка, живееща на адреса. Жената заявила, че причината да хвърли кучето от балкона била, че то е болно. Французойката споделила и суицидни намерения, поради което е откарана в Центъра за психично здраве – Бургас за преглед и лечение. Оттам обаче отказали да я настанят. Тестът ѝ за употреба на алкохол отчел 1,54 промила.
Жената е задържана за срок до 24 часа. Тялото на кучето е иззето и откарано за съхранение в общинския приют за бездомни животни – Несебър.
