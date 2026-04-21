В област Бургас се асфалтират участъците от републиканската пътна мрежа, по които ще премине част от маршрута на колоездачна обиколка на Италия Giro d'Italia, съобщиха от АПИ за Burgas24.bg.

Къде са ремонтите?

Ремонтират се близо 140 км републиканска пътна мрежа в региона, включващи част от път I-6 в отсечката след с. Лозенец до с. Ветрен (от 428-и до 485-и км), път I-9 от Ахелой до Сарафово (от 215-и до 229-и км) и по второкласния път II-99 между Крайморие и Алепу (от км 0 до 28-и км).

Какво се прави?

На обектите се работи по график. На всички участъци е фрезована старата асфалтова настилка и са извършени необходимите подобрения по пътната конструкция, отстранена е излишната крайпътна растителност, почистени са канавките и крайпътни зони, с което е подобрено отводняването и видимостта. В момента и в трите отсечки се асфалтира, а след завършване на тази дейност ще се постави пътната маркировка. Паралелно с това продължава оформянето и укрепването на банкети, както и възстановяване на отводнителните съоръжения.

Срокове

Ремонтът на отсечките, част от маршрута на международната колоездачна обиколка, ще завърши до края на април.

Преасфалтиране се извършва и в Бургас. В момента се ремонтират бул. "Иван Вазов“ и бул. "Христо Ботев“.