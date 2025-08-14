ЗАРЕЖДАНЕ...
|Голям горски пожар застрашава три населени места край язовир "Кърджали"
На терен са шест противопожарни автомобила и техника на горските служби и общината в Кърджали.
За ограничаване на пламъците се използват верижни машини, които прокарват просеки. По данни на екипите, низовият пожар на места преминава във върхов, което усложнява овладяването, предава bTV.
В застрашената зона живеят около 200 души – основно в селата Ридово и Снежинка, както и в малки махали и вили по брега на язовира.Община Кърджали е в готовност да осигури временен подслон в случай на евакуация.
Противопожарните екипи ще останат на терен и през нощта, за да предотвратят разпространението на пламъците към населените места.
