Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Голям горски пожар застрашава три населени места край язовир "Кърджали"
Автор: ИА Фокус 08:35Коментари (0)131
© bTV
Голям горски пожар застрашава три населени места край язовир "Кърджали", в района на село Дъждовница. Горят около 200 декара смесена гора. Огънят е възникнал вчера следобед и бързо се е разгорял заради силния вятър.

На терен са шест противопожарни автомобила и техника на горските служби и общината в Кърджали.

За ограничаване на пламъците се използват верижни машини, които прокарват просеки. По данни на екипите, низовият пожар на места преминава във върхов, което усложнява овладяването, предава bTV.

В застрашената зона живеят около 200 души – основно в селата Ридово и Снежинка, както и в малки махали и вили по брега на язовира.Община Кърджали е в готовност да осигури временен подслон в случай на евакуация.

Противопожарните екипи ще останат на терен и през нощта, за да предотвратят разпространението на пламъците към населените места.



Още по темата: общо новини по темата: 207
13.08.2025 »
13.08.2025 »
12.08.2025 »
12.08.2025 »
12.08.2025 »
11.08.2025 »
предишна страница [ 1/35 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Панагюрското златно съкровище пристигна в Царево
09:40 / 14.08.2025
Интересни данни от НСИ за Бургаско
09:19 / 14.08.2025
Бил ли е пиян или дрогиран шофьорът, причинил катастрофата край А...
16:34 / 13.08.2025
Покрив на къща се срути при пожар в Камено
16:20 / 13.08.2025
Закопчаха шофьорa - беглец от катастрофата край Ахелой
12:38 / 13.08.2025
Закопчаха двама поморийци с дрога
11:19 / 13.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Проф. Рачев каза кога ще са първите валежи след горещините
08:37 / 12.08.2025
От утре затварят тази бургаска улица за три месеца
14:49 / 12.08.2025
Закопчаха шофьорa - беглец от катастрофата край Ахелой
12:38 / 13.08.2025
Първи подробности за катастрофата на кръговото на Ахелой!
09:50 / 13.08.2025
Български работници в немска фабрика за дюнери: Тежък труд, ниско заплащане и студени халета
20:24 / 12.08.2025
Антисемитски вандализъм срещу паметника на спасителите на бургаските евреи
11:19 / 12.08.2025
НАП разчита на сигнали от граждани, за да хване ремонтите "на черно"
20:25 / 12.08.2025
Актуални теми
Задържаха група за отвличания
Проблем с недостига и износа на лекарства
Лято 2025
Хороскоп за деня
Катастрофи в България
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: