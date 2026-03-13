Голям интерес към домашния социален патронаж в Несебър
При създаването си през 1986 г., патронажът обслужва 31 души, а в момента капацитетът му от 350 потребители е запълнен. От 2020 г. към ДСП-Несебър се присъединява и Домашният социален патронаж в Обзор, който се грижи за 60 човека.
Висококвалифициран персонал от 28 души работи в услуга на потребителите, живеещи на територията на общината.
Чрез дейността на Домашния социален патронаж се улеснява ежедневието на възрастни хора и хора с увреждания, като им се предоставя здравословна, топла, питателна и разнообразна храна. Менюто дава възможност за избор на ястия, включително десерт и хляб. Приготвянето на храната се извършва в основния кухненски блок в Несебър, който през 2022 г. е разширен и обновен с ново съвременно оборудване, закупено със средства, отпуснати от Фонд "Социална закрила“ и с дофинансиране от Община Несебър.
Грижата към хората в нужда не се изчерпва с приготвянето и доставянето на топла храна – всеки ден служителите оказват внимание, разбиране и подкрепа на потребителите. Те могат да изпълняват и услуги, извън основните, като закупуване на хранителни продукти, лекарства, попълване на документи, почистване на дома на потребителя и др.
Патронажът реализира и дейности по програма "Топъл обяд“. Потребители са 50 души, жители на Несебър, Равда, Кошарица, Тънково, Слънчев бряг, Влас, Оризаре и Гюльовца.
Последователната и отговорна социална политика дава възможност на Община Несебър да откликва на нуждите на хората от третата възраст и на хората с увреждания, които без да се откъсват от обичайната домашна среда, получават качествена храна и висококвалифицирано обслужване.
Общинска администрация работи активно и целенасочено за подобряване качеството на съществуващите социални услуги, както и за разкриване на нови алтернативни форми на социално обслужване.
