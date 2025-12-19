Голям пожар е избухнал петък вечер в Царево, съобщават потребители в социалните мрежи, които са публикували кадри от инцидента.Първоначалната информация сочеше, че гори жилищна сграда, но по-късно се уточни, че пламъците са обхванали промишлена сграда – гумаджийница, разположена на пътя за квартал Василико. Според първоначалните данни пожарът е възникнал вероятно при работа с електрожен.На място са изпратени екипи на пожарната, които са се справили с огъня. Засега няма информация за пострадали.