Голям пожар е  избухнал петък вечер в Царево, съобщават потребители в социалните мрежи, които са публикували кадри от инцидента.

Първоначалната информация сочеше, че гори жилищна сграда, но по-късно се уточни, че пламъците са обхванали промишлена сграда – гумаджийница, разположена на пътя за квартал Василико. Според първоначалните данни пожарът е възникнал вероятно при работа с електрожен.

На място са изпратени екипи на пожарната, които са се справили с огъня. Засега няма информация за пострадали.