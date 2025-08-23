ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Голям пожар в местността "Свети Георги" в Сливен, 6 екипа се борят с огъня и силния вятър
Сигналът за инцидента е получен в 12:43 часа.
Огънят е обхванал значителна площ, като към момента на място работят 6 екипа на Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението" (РСПБЗН) в Сливен. В гасителните дейности активно се включват и доброволци, както и от Държавното горско стопанство.
В района духа силен вятър, но всички усилия на екипите са съсредоточени към локализиране на пожара и недопускане на неговото разпространение към близки райони.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 228
|предишна страница [ 1/38 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Районен съд – Несебър с позиция след твърдения за техен съдия
17:22 / 22.08.2025
В Бургаско сме 11-о място по заплати, но пък много работим
16:54 / 22.08.2025
Пиян украинец с челен сблъсък с кола и автобус
11:29 / 22.08.2025
Започна строежът на дом за стари хора в Лозарево
11:10 / 22.08.2025
Морето е опасно! Две жени се удавиха в рамките на час в Бургаско!...
10:52 / 22.08.2025
Съдът решава дали да остави в ареста младежа, ударил с АТВ пешехо...
08:52 / 22.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Климатолог: Имаме по-голям проблем от идващите валежи
12:51 / 22.08.2025
Промени в сутрешния блок на bTV
17:15 / 22.08.2025
Апартаментът на Тони Димитрова заприлича на цветарски магазин
12:39 / 21.08.2025
Блъснатата в Слънчев бряг от АТВ Христина е изпаднала в клинична смърт
13:38 / 21.08.2025
Пак е без гадже
12:20 / 21.08.2025
Почина гласът на всички филми, които гледахме като деца
20:57 / 21.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета