Голям пожар в местността "Свети Георги" в Сливен, 6 екипа се борят с огъня и силния вятър
Автор: Цвети Христова 15:06
© Facebook
Пожар гори в местността "Св. Георги", която се намира над Сливен. Това потвърдиха от ГД Пожарна безопасност и защита на населението за "Фокус".  

Сигналът за инцидента е получен в 12:43 часа.

Огънят е обхванал значителна площ, като към момента на място работят 6 екипа на Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението" (РСПБЗН) в Сливен. В гасителните дейности активно се включват и доброволци, както и от Държавното горско стопанство.

В района духа силен вятър, но всички усилия на екипите са съсредоточени към локализиране на пожара и недопускане на неговото разпространение към близки райони.




