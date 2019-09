Голямо признание за училището в Равда

© През изминалата 2018/2019 учебна година учениците от втори клас на ОУ "Св. св. Кирил и Методий“ – село Равда с класен ръководител Марина Янкова участваха в проекта "Големият лов на растения" с изпълнението на творчески задачи.



За периода на проекта учениците изработиха къщички за птици; карта на двора на учебното заведение с регистрирани всички видове в нея; дърво-макет, което могат да украсяват тематично според сезона; албум на колекционера, в който упорито събираха картинки на различни растителни видове и информация за тях.



Проведе се още конкурс за рисунка на тема "Жизненият цикъл на дървото“. Посетен бе и местен декоративен разсадник.



Работата на учениците и техния класен ръководител беше отличена със Сертификат от "Еко-училища Toyota- биоразнообразие" за изключителен принос към проекта "The Great Plant Hunt".



Като един от най-успешните български училищни проекти е публикуван в световния сайт Exposure: THE GREAT PLANT HUNT BULGARIA on Exposure с дейността "Албум на колекционера".



Проектът е съвместна инициатива на Toyota Motor Europe и Фондацията за екологично образование, като в България той се управлява от Българско Движение "Син флаг". Фокусира се върху биоразнообразието с особено ударение върху растенията и свързаните с тях видове.