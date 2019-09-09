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|Горя бившата кравеферма в Русокастро
Огънят е потушен от един противопожарен екип. Изгорели са около 3 000 бали слама. При извършения оглед не са открити следи от умишлен палеж.
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