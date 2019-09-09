Горя бившата кравеферма в Русокастро

© Burgas24.bg В събота в Районно управление - Камено е получено съобщение за горящи бали сено, складирани в стопанската постройка на бившата кравеферма в село Русокастро, общ. Камено, собственост на 53- годишен мъж от селото.



Огънят е потушен от един противопожарен екип. Изгорели са около 3 000 бали слама. При извършения оглед не са открити следи от умишлен палеж.