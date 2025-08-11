Горя каравана край Созопол

© Burgas24.bg Вчера около 12:30 ч. в Районно управление - Созопол е получено съобщение за горяща каравана, разположена в созополската местност "Мапи“, собственост на 43-годишен мъж. Установено е, че огънят е започнал от задната част на караваната и бързо я обхванал цялата.



Пожарът е потушен от екип на РСПБЗН – Созопол. По случая е образувано досъдебно производство.