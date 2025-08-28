Госпожица попречи на турист да си плати сметката в созополски бар

© Илюстрация В ранните часове в сряда 24-годишен български турист се е усетил, че в созополски бар му е извършена кражба на портфейл с лични документи и сумата от 170 лева и 170 евро.



В резултат на бързата реакция на полицаите от града е разкрито, че вещите са откраднати от 20-годишно момиче. То е направило пълни самопризнания и е върнало откраднатите вещи.



Работата по случая продължава от служители на Районно управление – Созопол.