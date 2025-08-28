ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Госпожица попречи на турист да си плати сметката в созополски бар
В резултат на бързата реакция на полицаите от града е разкрито, че вещите са откраднати от 20-годишно момиче. То е направило пълни самопризнания и е върнало откраднатите вещи.
Работата по случая продължава от служители на Районно управление – Созопол.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Жена е загубила бебето си след катастрофа на същото място с фатал...
08:43 / 28.08.2025
Софиянец направи голяма глупост на морето и остана без кола
17:20 / 27.08.2025
Нагла кражба от къща за гости в Китен
17:05 / 27.08.2025
Пореден инцидент с тротинетка! 15-годишен си строши носа в Малко ...
14:13 / 27.08.2025
Пенсионери на триколка – очаквано лоша комбинация
13:06 / 27.08.2025
Криминален тип от "Победа" с удар в Слънчев бряг
12:48 / 27.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Баба англичанка вместо домати полива канабис в с. Извор
12:42 / 27.08.2025
Това място скоро няма да изглежда така
09:52 / 26.08.2025
Бургаски квартал и няколко села в околността остават без вода днес
10:06 / 27.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета