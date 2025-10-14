Готов е ОУП (Общият устройствен план) на Община Камено и докладът за екологичната му оценка.От днес в продължение на месец жителите могат да се запознаят с двата документа, поясняват от местната власт.Това може да стане всеки работен ден между 14:00 и 16:00 ч. в сградата на общинската администрация.Общественото обсъждане ще се проведе на 17 ноември от 10:00 ч. в залата на Гражданска отбрана.На място ще присъстват представители на проектантския колектив и на независимите експерти, изработили доклада за екологична оценка на Общия устройствен план на Община Камено.