ЗАРЕЖДАНЕ...
Готов е ОУП на Камено, предстои обществено обсъждане
©
От днес в продължение на месец жителите могат да се запознаят с двата документа, поясняват от местната власт.
Това може да стане всеки работен ден между 14:00 и 16:00 ч. в сградата на общинската администрация.
Общественото обсъждане ще се проведе на 17 ноември от 10:00 ч. в залата на Гражданска отбрана.
На място ще присъстват представители на проектантския колектив и на независимите експерти, изработили доклада за екологична оценка на Общия устройствен план на Община Камено.
Още от категорията
/
Регионалният министър: Малките населени места имат нужда от по-справедливо разпределение на средствата
12.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Един от собствениците на апартаменти в хотел "Негреско": Основнат...
11:53 / 13.10.2025
Спипаха двама дрогирани шофьори от Тутракан в Бургаско
09:44 / 13.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.