Хотел в Лозенец е под вода 
Автор: Елиза Дечева 11:59Коментари (1)545
© Meteo Bulgaria
Хотел в Лозенец е под вода. Улиците и тротоарите в курортния град също санаводнени.

Кадри, разпространени от Meteo Bulgaria показват наводненото лоби на хотела, плаващи шезлонзи и шатри, а от басейна е останал само върха на стълбата. 

Според очевидеца, който е изпратил клиповете до Meteo Bulgaria, водата е дошла с вълна. 

"Фокус" припомня, че днес на територията на цялата община е обявен неучебен ден за всички училища и детски градини заради проливните дъждове.




