Храмът "Св. Арх. Михаил“ в Сунгурларе отпразнува своята 100-годишнина. По този повод на 8 ноември беше отслужена тържествена архиерейска света литургия, съобщиха от Сливенската митрополия.Богослужението бе възглавено от Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений, в съслужение с архимандрит Димитрий, протосингел на Сливенска митрополия, ставрофорен иконом Павел Гърбов, епархийски съветник, иконом Панайот Сотиров, духовен надзорник, и архидякон Поликарп.Песнопенията по време на богослужението бяха огласени от секретаря на Сливенската митрополия Иван Млечков и от Александър Учиков.В края на светата Литургия митрополит Арсений се обърна към богомолния народ с вдъхновено слово, в което подчерта достойнството и служението на светите небесни сили, напомняйки, че те са "духове служебни, които се пращат да служат на ония, които ще наследят спасение“ (Евр. 1:14). Владиката изтъкна, че денят на св. архангел Михаил е празник на невидимия свят, който непрестанно се моли и съдейства за човешкото спасение.Архипастирят обърна особено внимание и на двете йерархии – небесна и земна, които са тайнствено свързани в Божия промисъл. Небесната йерархия, оглавявана от архангелите и ангелите, е първообраз на църковната, земна йерархия, в която епископи, свещеници и дякони служат "по образа на небесните сили“."Земната Църква – каза владиката – отразява Небето и в светата Литургия се съединява с него, защото тук, на земята, извършваме това, което ангелите непрестанно извършват горе – възхваляваме Бога и Му служим с чисто сърце.“На богослужението присъстваха кметът на града Димитър Гавазов, Татяна Арнаудова и Хабибе Коджаюсув, заместник-кметове, както и множество народ, дошъл да отбележи празника на храма.