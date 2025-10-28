В неделя около 22:00 ч. на поморийската улица "Княз Борис I“, до магазин "Лидл“, служители от Районно управление - Поморие извършили проверка на 41-годишен бургазлия. Полицаите намерили и иззели свитък с кафяво прахообразно вещество – хероин, с тегло 1 грам и салфетка с бяло кристалообразно вещество – метамфетамин с тегло 1 грам.Бургазлията е задържан за срок до 24 часа. Работата по случая продължава от служители на Районно управление - Поморие.