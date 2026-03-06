Вчера около 15:45 ч. на кръстовището на созополските улици "Републиканска“ и "Проф. Иван Венедиков“ служители от Районно управление – Созопол спрели за проверка лек автомобил "Опел Астра“, управляван от 48-годишна жена от Сливен. Полицаите установили, че шофира след употреба на наркотични вещества - метамфетамин.При извършено претърсване на купето на автомобила е намерена и иззета глава от канабис и две топчета с канабис, с приблизително общо тегло 3 грама.Водачката е задържана за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.