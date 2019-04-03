Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Хванаха крадец на велосипед
Източник: Burgas24.bg 08:48 / 03.04.2019 Отпечатай Изпрати
© Burgas24.bg
Служители от Районно управление – Малко Търново установили извършителя на кражбата на велосипед, собственост на 44-годишен мъж от Малко Търново, осъществена на 1 април. Това е 27-годишен мъж от града, който направил пълни самопризнания. По случая е образувано бързо полицейско производство.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Правят фолклорния събор в Камено международен
08:53 / 03.04.2019
Хасковлия се качи много пиян зад волана, закопчаха го в Ахтопол
09:37 / 02.04.2019
Пожар до ресторант "Джани" в Слънчев бряг вдигна огнеборците накр...
17:55 / 01.04.2019
Крадец задигна велосипед в Свети Влас, много бързо го хванаха!
16:30 / 01.04.2019
Познат на полицията айтозлия нападна и обра момче посред бял ден
16:08 / 01.04.2019
И съучастниците на кмета на Созопол Панайот Рейзи се сдобиха с об...
15:12 / 01.04.2019

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Април 2019 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Сирени огласиха Бургас, разбрахте ли какво се казва в съобщенията?
13:09 / 01.04.2019
Брутално измамиха наивна бургазлийка, отиде до Айтос след уговорка
08:54 / 02.04.2019
Психопат застреля домашно куче в Крайморие, лекари приспаха Мими, за да не се мъчи
21:50 / 02.04.2019
Съобщиха какво е състоянието на пометената на пешеходната пътека на бул. "Христо Ботев" жена
16:17 / 01.04.2019
Познат на полицията айтозлия нападна и обра момче посред бял ден
16:08 / 01.04.2019
Рачков последва примера на Кобрата и награби Мария Илиева за страстна целувка
08:30 / 02.04.2019
Учител отрови 23 деца в детска градина заради отмъщение
15:56 / 02.04.2019
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2018/2019
България с кандидатура за домакин на световно по футбол
ВК Нефтохимик 2010, сезон 2017/2018
Агресия между шофьори в Пловдив
Напрежение и кървав екшън в Кючука
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти
За реклама
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - 2018 Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с <Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: