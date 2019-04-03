Хванаха крадец на велосипед

© Burgas24.bg Служители от Районно управление – Малко Търново установили извършителя на кражбата на велосипед, собственост на 44-годишен мъж от Малко Търново, осъществена на 1 април. Това е 27-годишен мъж от града, който направил пълни самопризнания. По случая е образувано бързо полицейско производство.