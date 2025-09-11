Хванаха млад мъж с три вида наркотици в Созопол

© Вчера по обяд служители от Районно управление – Созопол извършили проверка в апартамент, разположен в созополския комплекс "Санта Марина".



Жилището било обитавано от 27-годишен мъж от Момин проход и 26-годишна софиянка.



От органите на реда са намерени и иззети 9 грама канабис, 3 грама кокаин и цветно хартиено картонче с LCD.



За срок до 24 часа е задържан 27-годишният мъж.



По случая е образувано бързо производство.