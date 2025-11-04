Сподели close
Детето, около което се разрази скандала с възможно интимно посегателство в ДГ "Радост" в Каблешково, е преместено за обучение в самостоятелна организация на предучилищно образование в същата детска градина, научи Burgas24.bg.

Това се е случило по настояване на родителите му.

За да се стигне до този развой на събитията, са съдействали Община Поморие, РУО-Бургас и ръководството на детската градина.

Разпореждането е на директора на РУО-Бургас.

Заповедта е издадена на 31 октомври, а родителите на детето са уведомени, че молбата им е уважена на 3 ноември.

Досъдебното производство по случая е в ход.