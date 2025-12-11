Има сериозни щети по танкера "Кайрос", предстои изтеглянето му до Бургаския залив
От своя страна инспектори от ИА "Морска администрация“ и екип на "Гранична полиция" извършиха проверка на плавателния съд, която потвърди сериозни щети в задната част на кораба. Огледът категорично потвърждава, че в машинното отделение има вода вследствие на пробойна в кърмата, получена след удар от дрон.
Предстои операция, която изисква възстановяване на хидравликата чрез външни генератори, за да може да се издигне единствената работеща котва. След това танкерът ще бъде провлачен с влекачи до по-безопасна точка в Бургаския залив.
На борда на "Кайрос" все още има трима души от екипажа, които ежедневно докладват за състоянието на плавателния съд.
