Танкерът "Кайрос“ е в стабилно положение, като към момента няма никакво замърсяване на околната среда, съобщиха от Министерството на транспорта и съобщенията (МТС).От своя страна инспектори от ИА "Морска администрация“ и екип на "Гранична полиция" извършиха проверка на плавателния съд, която потвърди сериозни щети в задната част на кораба. Огледът категорично потвърждава, че в машинното отделение има вода вследствие на пробойна в кърмата, получена след удар от дрон.Предстои операция, която изисква възстановяване на хидравликата чрез външни генератори, за да може да се издигне единствената работеща котва. След това танкерът ще бъде провлачен с влекачи до по-безопасна точка в Бургаския залив.На борда на "Кайрос" все още има трима души от екипажа, които ежедневно докладват за състоянието на плавателния съд.