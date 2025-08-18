Има задържан за големия пожар край Българово

© Служители на Второ районно управление – Бургас са установили имота, от който се предполага, че е възникнал пожарът във вилна зона "Лозницата“ край Българово. Той е собственост на 45-годишен мъж, който е задържан за срок до 24 часа. Причините за възникване на пожара са в процес на изясняване.



Припомняме, че в събота около 12.20 ч. е подаден сигнал за пожар във вилна зона "Лозницата“, който обхванал първоначално тревни площи, дървета, както и няколко постройки. Пожарът продължил да се разраства в посока Българово и околностите. Той е овладян с множество сили от различни звена и доброволци. Нанесени са значителни материални щети, но няма пострадали.