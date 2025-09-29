Инцидент с автобус в Несебър, пострада жена

© Burgas24.bg В петък около 10:00 ч. в района на кръстовището на несебърските улици "Хан Крум“ и "Христо Ботев“ автобус "Сетра“, управляван от 58-годишен бургазлия, поради неспазване на дистанция допуска пътен инцидент с лек автомобил "Пежо“, управляван от 55-годишен украинец, живеещ в Свети Влас.



Пострадала е 55-годишна българка, пътуваща в автобуса. Тя е получил фрактура на спинозни израстъци на прешлените на гръбначния стълб и е откарана в болница "Сърце и мозък“.