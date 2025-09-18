Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Инцидент с мотоциклетист от Поморие на полигон
Автор: Екип Burgas24.bg 17:16Коментари (0)83
©
Вчера малко след 11:00 ч. в бургаския квартал "Черно море“, в района на мотополигон, поради загуба на контрол, самостоятелно е катастрофирал, падайки на земята мотоциклет "Кавазаки“, управляван от 60-годишен помориец. Той е бил кандидат за придобиване на правоспособност за правоуправление на МПС от категория "А“, обучаван от 35-годишен бургазлия - сертифициран инструктор.

Помориецът е получил фрактура на ключицата, няколко ребра и лопатката. Той е настанен за лечение в болница "Сърце и мозък“.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Млад шофьор блъсна пешеходка в Айтос
09:55 / 18.09.2025
Ето какво откриха полицаи в жилище в Царево
09:42 / 18.09.2025
Нови инциденти с тротинетки в Бургаско
09:32 / 18.09.2025
Венцеслав Ценов е новият заместник-кмет на Община Камено
11:05 / 17.09.2025
Млад мъж е в критично състояние след катастрофа с мотор в Руенско...
09:36 / 17.09.2025
Пиян украинец влетя с "Ауди" в детска площадка в Несебър
09:16 / 17.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Кабинетът "Желязков"
След гонка арестуваха дилъри на фентанил
Грипна епидемия обхвана страната
Лято 2025
Скандал с колите на НСО на президента във Варна
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: