Инцидент с мотоциклетист от Поморие на полигон

© Вчера малко след 11:00 ч. в бургаския квартал "Черно море“, в района на мотополигон, поради загуба на контрол, самостоятелно е катастрофирал, падайки на земята мотоциклет "Кавазаки“, управляван от 60-годишен помориец. Той е бил кандидат за придобиване на правоспособност за правоуправление на МПС от категория "А“, обучаван от 35-годишен бургазлия - сертифициран инструктор.



Помориецът е получил фрактура на ключицата, няколко ребра и лопатката. Той е настанен за лечение в болница "Сърце и мозък“.