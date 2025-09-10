Инцидент с мотоциклетистка в Поморие

© За инцидент с мотоциклетистка съобщиха от ОДМВР – Бургас. Той е станал вчера малко след 15:00 ч. в района на кръстовището на поморийските улици "Княз Борис I“ и "Булаир“. Мотоциклет "Ямаха“, управляван от 19-годишна поморийка, изпреварвайки неправилно от дясната страна се е блъснала странично в движещия се пред нея и предприемащ десен завой лек автомобил "Дачия“, управляван от 53-годишен бургазлия.



Момичето откарано за преглед в УМБАЛ – Бургас без сериозни травми.