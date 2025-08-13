Инцидент с тротинетка в Слънчев бряг

© Вчера около 15.45 ч. на Т-образното кръстовище, образувано от ул. "Първа“ и пътната отсечка за хотел "Бумеранг“ в Слънчев бряг, е възникнало ПТП между индивидуално електрическо превозно средство, управлявано от 57-годишен мъж от Плевен и лек автомобил "Ауди В 8“, управляван от 56-годишна поморийка. Пострадал е 57-годишния мъж, който е настанен в ортопедично отделение на болница "Дева Мария“ с луксация на дясното рамо. Той е настанен в ортопедично отделение на болница "Дева Мария“.



По случая е образувано досъдебно производство.