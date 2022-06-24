Инцидент с украинка в Несебър

© Burgas24.bg Вчера около 12.30 часа в района на пешеходната и велосипедна алея, успоредна на несебърската улица "Хан Крум" до хотел "Парадисо", л.а. "ВАЗ 21213", с бургаска регистрация, управляван от 66-годишен несебърлия, поради движение с несъобразена скорост блъска 62-годишна пешеходка от Украйна.



Жената е прегледана в УМБАЛ - Бургас и оставена за наблюдение в Първа хирургия.