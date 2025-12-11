Иновативна здравно-социална се предоставя в Несебър
©
Услугата осигурява 24-часово наблюдение и незабавна реакция при необходимост, подпомага ранното откриване на здравословни проблеми и намалява нуждата от болнично лечение.
Благодарение на системата за дистанционно мониториране, потребителите получават допълнителна сигурност, спокойствие и чувство за независимост в ежедневието си. Специализираните гривни поддържат постоянна връзка с медицинско лице, което може да реагира своевременно при инцидент или внезапно влошаване на състоянието.
Услугата включва автоматично измерване на основните жизнени показатели – сърдечен пулс, телесна температура, насищане с кислород; непрекъснато GPS проследяване на местоположението; детектор за падане и неподвижност при загуба на съзнание; SOS бутон за спешно свързване с Денонощния помощен център; броене на крачки.
Към момента услугата се ползва от пет лица, като предоставянето ѝ е планирано за период от две години. Използването на "умната гривна“ е напълно безплатно за потребителите.
Това нововъведение е част от усилията на Община Несебър за модернизиране на социалните услуги и подобряване качеството на живот на хората с увреждания и възрастните хора в уязвимо положение.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Това остана от един от най-известните хотели на нашето Черноморие...
13:02 / 10.12.2025
Заради заседналия танкер: Спешен мониторинг на морската вода край...
12:40 / 10.12.2025
Депутат: Коалицията "Наглите" е дала инструкции на "Гранична поли...
11:33 / 10.12.2025
800 души, работещи в Карнобат, остават без работа
10:44 / 09.12.2025
Предупредиха за телефонни измамници, действащи в Поморие
15:01 / 08.12.2025
Созопол вече има втори общопрактикуващ лекар
13:42 / 08.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.