Управление "Социални дейности“ към Община Несебър предоставя иновативната услуга "Телекеър“ – дистанционна грижа чрез индивидуално измервателно устройство (умна гривна), която следи основни физиологични показатели на самотно живеещи лица с хронични заболявания, трайни увреждания, както и на възрастни хора в невъзможност за самообслужване.Услугата осигурява 24-часово наблюдение и незабавна реакция при необходимост, подпомага ранното откриване на здравословни проблеми и намалява нуждата от болнично лечение.Благодарение на системата за дистанционно мониториране, потребителите получават допълнителна сигурност, спокойствие и чувство за независимост в ежедневието си. Специализираните гривни поддържат постоянна връзка с медицинско лице, което може да реагира своевременно при инцидент или внезапно влошаване на състоянието.Услугата включва автоматично измерване на основните жизнени показатели – сърдечен пулс, телесна температура, насищане с кислород; непрекъснато GPS проследяване на местоположението; детектор за падане и неподвижност при загуба на съзнание; SOS бутон за спешно свързване с Денонощния помощен център; броене на крачки.Към момента услугата се ползва от пет лица, като предоставянето ѝ е планирано за период от две години. Използването на "умната гривна“ е напълно безплатно за потребителите.Това нововъведение е част от усилията на Община Несебър за модернизиране на социалните услуги и подобряване качеството на живот на хората с увреждания и възрастните хора в уязвимо положение.