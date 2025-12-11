Сподели close
Управление "Социални дейности“ към Община Несебър предоставя иновативната услуга "Телекеър“ – дистанционна грижа чрез индивидуално измервателно устройство (умна гривна), която следи основни физиологични показатели на самотно живеещи лица с хронични заболявания, трайни увреждания, както и на възрастни хора в невъзможност за самообслужване.

Услугата осигурява 24-часово наблюдение и незабавна реакция при необходимост, подпомага ранното откриване на здравословни проблеми и намалява нуждата от болнично лечение.

Благодарение на системата за дистанционно мониториране, потребителите получават допълнителна сигурност, спокойствие и чувство за независимост в ежедневието си. Специализираните гривни поддържат постоянна връзка с медицинско лице, което може да реагира своевременно при инцидент или внезапно влошаване на състоянието.

Услугата включва автоматично измерване на основните жизнени показатели – сърдечен пулс, телесна температура, насищане с кислород;  непрекъснато GPS проследяване на местоположението;  детектор за падане и неподвижност при загуба на съзнание;  SOS бутон за спешно свързване с Денонощния помощен център; броене на крачки.

Към момента услугата се ползва от пет лица, като предоставянето ѝ е планирано за период от две години. Използването на "умната гривна“ е напълно безплатно за потребителите.

Това нововъведение е част от усилията на Община Несебър за модернизиране на социалните услуги и подобряване качеството на живот на хората с увреждания и възрастните хора в уязвимо положение.