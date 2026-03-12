Интересни данни от НСИ касаещи Бургаско
Продажбите на дребно (вкл. ДДС и акцизи) за 2024 г. са на стойност 2 989 млн. лв., като нехранителните стоки са с дял от 57.9%, а продажбите на дребно на храни, напитки и тютюневи изделия са 42.1%. В сравнение с 2023 г. обемът на продажбите на дребно в номинално изражение нараства с 9.2%, като е отчетен ръст както на продажбите на дребно на храни, напитки и тютюневи изделия с 9.4%, така и на продажбите на дребно на нехранителни стоки - с 9.1%.
През 2024 г. в област Бургас са работили 11 303 търговски обекта за продажби на дребно. С най-голям относителен дял са магазините и павилионите - 74.6%, следват подвижни обекти за разносна и развозна търговия (вкл. автомати) - 13.4%, будки и сергии в стационарната търговска мрежа - 5.9%, складове за продажби на дребно - 5.0%, бензиностанции и газостанции - 1.1%.
Магазините и павилионите намаляват с 0.2% спрямо предходната година, като е отчетено намаление при магазините и павилионите за храни, напитки и тютюневи изделия с 0.6%, а при тези за нехранителните стоки остава непроменен.
В библиотека "Младост" в Несебър получиха нови книги
16:48 / 11.03.2026
Крадец нахлу в къща в Трояново
10:38 / 11.03.2026
Царево ще има модерна спортна зала
11:02 / 10.03.2026
Авария на главен водопровод оставя без вода Поморие утре
10:47 / 10.03.2026
