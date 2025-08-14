Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Интересни данни от НСИ за Бургаско
Автор: Иван Сотиров 09:19Коментари (0)199
© Burgas24.bg
През 2024 г. в област Бургас са приключили делата за 1 735 извършени престъпления. От тях 837 са завършили с условно осъждане, 680 - с ефективно осъждане, 16 - с оправдаване, 3 - с прекратяване, и 199 - с освобождаване от наказание.

През 2024 г. обвиняеми в областта са били 1 625 лица от които:

•         условно осъдени са 799 (49.2%);

•         с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 606 лица, или 37.3% от общия брой на обвиняемите;

•         освободени от наказателна отговорност са 202 лица (12.4%);

•         оправдани са 15 лица (0.9%);

•         прекратени са делата на 3 лица (0.2%).

Броят на осъдените с влезли в сила през годината присъди е 1 405, което е с 6.3% по-малко в сравнение с 2023 година. Осъдените непълнолетни лица (14 - 17 години) са 26, или 1.9% от всички осъдени в областта.

Осъдените мъже са 1 302, или 92.7%, а жените - 103 (7.3%). Както сред мъжете, така и сред жените, най-голям е делът на осъдените във възрастовата група от 30 до 39 г. - съответно 32.2% за мъжете и 39.8% за жените. На второ място при мъжете в групата 18 - 24 г., а при жените – във възрастовите групи от 18 до 24 г. и от 25 до 29 години.

Сред престъпленията, завършили с осъждане, най-голям е броят и делът на общоопасните - 703, или 46.3% от всички в областта. На второ място в структурата са престъпленията против собствеността, като с осъдителна присъда са приключили делата за 300, или 19.8%.

С осъждане са завършили 181 престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции, което представлява 11.9% от всички наказани престъпления.

Наказани са и 180 престъпления против личността (11.9%), 38 документни престъпления (2.5%), 36 против брака, семейството и младежта (2.4%) и 28 против стопанството (1.8%).

Почти половината от осъдените са наказани за извършването на общоопасни престъпления - 638, или 45.4%. На второ място в структурата са осъдените за престъпления против собствеността - 324 лица (23.1%).

За извършването на престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции са наказани 184 лица, или 13.1%. Осъдени за престъпления против личността са 132 лица (9.4%), за престъпления против стопанството и документни престъпления - по 27 лица, или 1.9% и против брака, семейството и младежта - 26, или 1.9%.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Панагюрското златно съкровище пристигна в Царево
09:40 / 14.08.2025
Голям горски пожар застрашава три населени места край язовир "Кър...
08:35 / 14.08.2025
Бил ли е пиян или дрогиран шофьорът, причинил катастрофата край А...
16:34 / 13.08.2025
Покрив на къща се срути при пожар в Камено
16:20 / 13.08.2025
Закопчаха шофьорa - беглец от катастрофата край Ахелой
12:38 / 13.08.2025
Закопчаха двама поморийци с дрога
11:19 / 13.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Проф. Рачев каза кога ще са първите валежи след горещините
08:37 / 12.08.2025
От утре затварят тази бургаска улица за три месеца
14:49 / 12.08.2025
Закопчаха шофьорa - беглец от катастрофата край Ахелой
12:38 / 13.08.2025
Първи подробности за катастрофата на кръговото на Ахелой!
09:50 / 13.08.2025
Български работници в немска фабрика за дюнери: Тежък труд, ниско заплащане и студени халета
20:24 / 12.08.2025
Антисемитски вандализъм срещу паметника на спасителите на бургаските евреи
11:19 / 12.08.2025
НАП разчита на сигнали от граждани, за да хване ремонтите "на черно"
20:25 / 12.08.2025
Актуални теми
Задържаха група за отвличания
Проблем с недостига и износа на лекарства
Лято 2025
Хороскоп за деня
Катастрофи в България
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: