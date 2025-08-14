Интересни данни от НСИ за Бургаско

© Burgas24.bg През 2024 г. в област Бургас са приключили делата за 1 735 извършени престъпления. От тях 837 са завършили с условно осъждане, 680 - с ефективно осъждане, 16 - с оправдаване, 3 - с прекратяване, и 199 - с освобождаване от наказание.



През 2024 г. обвиняеми в областта са били 1 625 лица от които:



• условно осъдени са 799 (49.2%);



• с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 606 лица, или 37.3% от общия брой на обвиняемите;



• освободени от наказателна отговорност са 202 лица (12.4%);



• оправдани са 15 лица (0.9%);



• прекратени са делата на 3 лица (0.2%).



Броят на осъдените с влезли в сила през годината присъди е 1 405, което е с 6.3% по-малко в сравнение с 2023 година. Осъдените непълнолетни лица (14 - 17 години) са 26, или 1.9% от всички осъдени в областта.



Осъдените мъже са 1 302, или 92.7%, а жените - 103 (7.3%). Както сред мъжете, така и сред жените, най-голям е делът на осъдените във възрастовата група от 30 до 39 г. - съответно 32.2% за мъжете и 39.8% за жените. На второ място при мъжете в групата 18 - 24 г., а при жените – във възрастовите групи от 18 до 24 г. и от 25 до 29 години.



Сред престъпленията, завършили с осъждане, най-голям е броят и делът на общоопасните - 703, или 46.3% от всички в областта. На второ място в структурата са престъпленията против собствеността, като с осъдителна присъда са приключили делата за 300, или 19.8%.



С осъждане са завършили 181 престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции, което представлява 11.9% от всички наказани престъпления.



Наказани са и 180 престъпления против личността (11.9%), 38 документни престъпления (2.5%), 36 против брака, семейството и младежта (2.4%) и 28 против стопанството (1.8%).



Почти половината от осъдените са наказани за извършването на общоопасни престъпления - 638, или 45.4%. На второ място в структурата са осъдените за престъпления против собствеността - 324 лица (23.1%).



За извършването на престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции са наказани 184 лица, или 13.1%. Осъдени за престъпления против личността са 132 лица (9.4%), за престъпления против стопанството и документни престъпления - по 27 лица, или 1.9% и против брака, семейството и младежта - 26, или 1.9%.