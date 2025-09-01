Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Историята на Акве калиде оживя чрез още един реализиран проект
Автор: Екип Burgas24.bg 12:05Коментари (0)93
©
Още един проект, свързан с един от топ туристическите обекти в Бургас, е успешно завършен от Регионален исторически музей - Бургас в партньорство с ОП "Туризъм“ – Община Бургас. Той бе официално представен в присъствието на авторите му и представители на медиите. Това е "Акве калиде - любимите терми на владетелите“, съфинансиран от програма "Създаване“ 2024, на Национален фонд "Култура".

На събитието, показващо новия културен продукт – анимирана 3D визуализация на Акве калиде, присъства авторът Мартин Костов от "Торнадо Студио“, заедно с ръководителя на археологически проучвания доц. д-р Димчо Момчилов и гл. ас. д-р Радовеста Стюърт, които разказаха за процеса на създаване и спецификите на процеса.

"За нас беше много важно да покажем на хората, които трудно могат да визуализират какво е било“ , сподели гл. ас. д-р Радовеста Стюърт. Тя подчерта, че това е един авторски продукт, който не може да гарантира действителността – това е една представа как е изглеждала византийската баня и се надява, че младите хора ще харесат проекта и ще го използват, за да се вдъхновят.

"Знаете, че разкопките продължават осемнадесета година поред – от 2008г.“, припомни ръководителят на археологически проучвания доц. д-р Димчо Момчилов. Той приветства новаторските проекти, които целят да покажат приблизителна реконструкция на баните.

Доц. д-р Момчилов припомни, че тук има напластяване от три исторически периода – Рим, ранно византийски период и XII-XIII век, като комплексът е уникален с това, че е бил многократно разрушаван и реконструиран през вековете.

Ръководителят на проучванията сподели, че съвременната инфраструктура пречи за откриването на част от археологията – съоръженията, построени през последните 60-70 години пречат за разкриването на най-невралгичните зони от разкопките.

Иновативният продукт презентира културното наследство по един визуално завладяващ и лесно възприемчив вид за многобройните посетители на обекта. Това е още една крачка напред за Община Бургас в дигитализацията на културното наследство.

Мартин Костов от "Торнадо Студио“ сподели, че с помощта на 3D технологиите и знанията на експертите е изградена хипотезата как е изглеждал обектът, което е използвано за основа за създаването на едно преживяване, в което хората могат да се потопят и да пътуват във времето чрез виртуалната реалност.

Проектът е модерен и впечатляващ - екип от специалисти по археология, история, музеология и 3D технологии е съчетал знания, умения и авторски виждания, за да изгради интерпретация на един от най-сложните археологически обекти в България поради наличието на голям брой културни пластове от различни епохи.

Целта е да се реконструират древните бани в техния облик през ранновизантийския период, който се откроява като разцветът на мястото след опустошителните варварски нашествия.

Крайният продукт, е увлекателно VR изживяване, което потапя посетителите в историята и архитектурата на византийския град с негово монументално строителство и крепостни стени.

Екипът от археолози, работещи на обекта в процеса на работа, е предоставил достъп до техните проучвания през годините. В него са включени ръководителят на проучванията доц. д-р Димчо Момчилов и д-р Милен Николов, гл. ас. д-р Радовеста Стюърт с експертиза и творческо виждане за представяне пред широка публика на мястото и елементи от културното наследство на Акве калиде.

Авторският културен продукт е вече постоянно достъпен в залите на Експозиционен и демонстрационен център Акве калиде. Още при представянето си той предизвика голям интерес сред присъстващите представители на медии. Те изпробваха системата на VR очилата и се пренесоха в историята на мястото, събрало в себе си хилядолетна история.

По време на събитието бяха представени и част от резултатите от тазгодишните археологически проучвания в зоната на Акве калиде. Сред тях се открояват вторият римски мраморен басейн, както и северното рамо и пеластри.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Няколко тежки инцидента с мотоциклетисти в Бургаско през почивнит...
10:56 / 01.09.2025
Сафрид има само на тези две места по Южното Черноморие
10:59 / 01.09.2025
Жена с криминално минало обра възрастен мъж в Слънчев бряг
10:51 / 01.09.2025
В морето в Созопол се появи този кръг от вълни, видимо в различен...
10:42 / 01.09.2025
18-годишен без книжка катастрофира с незаконен мотор в Руенско
10:41 / 01.09.2025
Пенсионер на мотопед се преби в Китен
10:27 / 01.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Българка: Работя в Англия, цените са по-ниски! Няма сравнение! Една тарелка с 4 свински пържоли е 5 паунда
08:59 / 30.08.2025
Голяма изненада за Сашо Кадиев
12:51 / 31.08.2025
Родопчани в Гърция: Кофти! Никак няма да е приятно!
20:01 / 30.08.2025
Без Зайнеб в новия сезон на "Преди обед"
18:31 / 31.08.2025
Преди минути стана ясно кои области са предупредени за 31 август
12:21 / 30.08.2025
Георги Гюзелев е загиналият при тежката катастрофа край Айтос
10:34 / 30.08.2025
Почти цяла България е предупредена за 31 август
20:02 / 30.08.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Колективната отбрана на Европа
Бюджет 2025
България в еврозоната
Поскъпване на хранителните продукти
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: