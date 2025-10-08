ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Изгоря къща в руенско село
Тази нощ около 00.30 ч. в Районно управление - Руен е получено съобщение за горяща необитаема едноетажна постройка в с. Люляково, собственост на 64-годишен мъж от същото село. От инцидента изгоряла покривната конструкция на къщата заедно с намиращата се вътре стара покъщнина.
Пожарът е потушен от един противопожарен екип на РСПБЗН - Айтос.
При извършения първоначален аглед не са установени данни за умишлен палеж.
Точната стойност на нанесените щети е в процес на изясняване.
Работата по случая продължава от служители на Районно управление – Руен.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Откриха марихуана в жилище в Созопол
09:39 / 08.10.2025
Авария остави Лозенец без вода
09:27 / 08.10.2025
Кабинетът обсъжда отпускането на допълнителна помощ за пострадали...
08:28 / 08.10.2025
Внимание! Валят фалшиви новини, свързани с наводненията в Бургаск...
16:17 / 07.10.2025
Ръководството на "Елените": Това беше природно бедствие, а не сле...
15:34 / 07.10.2025
Няма документи за корекцията на речното корито и аквапарка в "Еле...
12:37 / 07.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Министерска съпруга става водеща в NOVA
10:48 / 06.10.2025
Геро вече е по-слаб и от Рачков
11:41 / 06.10.2025
Обстановката в Ахтопол се усложнява
10:18 / 07.10.2025
Обявиха най-висока степен за опасно време в Бургаско
08:48 / 06.10.2025
След новите валежи: Каква е обстановката в Бургаско?
09:51 / 07.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета