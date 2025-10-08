Изгоря къща в руенско село

© Снимката е илюстративна Къща изгоря в руенското село Люляково, научи "Фокус".



Тази нощ около 00.30 ч. в Районно управление - Руен е получено съобщение за горяща необитаема едноетажна постройка в с. Люляково, собственост на 64-годишен мъж от същото село. От инцидента изгоряла покривната конструкция на къщата заедно с намиращата се вътре стара покъщнина.



Пожарът е потушен от един противопожарен екип на РСПБЗН - Айтос.



При извършения първоначален аглед не са установени данни за умишлен палеж.



Точната стойност на нанесените щети е в процес на изясняване.



Работата по случая продължава от служители на Районно управление – Руен.