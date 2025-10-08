Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Изгоря къща в руенско село
Автор: Николай Парашкевов 08:52Коментари (0)136
©
Снимката е илюстративна
Къща изгоря в руенското село Люляково, научи "Фокус".

Тази нощ около 00.30 ч. в Районно управление - Руен е получено съобщение за горяща необитаема едноетажна постройка в с. Люляково, собственост на 64-годишен мъж от същото село. От инцидента изгоряла покривната конструкция на къщата заедно с намиращата се вътре стара покъщнина.

Пожарът е потушен от един противопожарен екип на РСПБЗН - Айтос.

При извършения първоначален аглед не са установени данни за умишлен палеж.

Точната стойност на нанесените щети е в процес на изясняване.

Работата по случая продължава от служители на Районно управление – Руен.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Откриха марихуана в жилище в Созопол
09:39 / 08.10.2025
Авария остави Лозенец без вода
09:27 / 08.10.2025
Кабинетът обсъжда отпускането на допълнителна помощ за пострадали...
08:28 / 08.10.2025
Внимание! Валят фалшиви новини, свързани с наводненията в Бургаск...
16:17 / 07.10.2025
Ръководството на "Елените": Това беше природно бедствие, а не сле...
15:34 / 07.10.2025
Няма документи за корекцията на речното корито и аквапарка в "Еле...
12:37 / 07.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Министерска съпруга става водеща в NOVA
10:48 / 06.10.2025
Бургаският участник в "Ергенът: Любов в рая": Исках да стана популярен и го постигнах
09:31 / 06.10.2025
Геро вече е по-слаб и от Рачков
11:41 / 06.10.2025
Обстановката в Ахтопол се усложнява
10:18 / 07.10.2025
Обявиха най-висока степен за опасно време в Бургаско
08:48 / 06.10.2025
100 евро на ден е нормата, която всеки служител на ДАИ трябвало да събира от тираджиите
13:05 / 06.10.2025
След новите валежи: Каква е обстановката в Бургаско?
09:51 / 07.10.2025
Актуални теми
51-ото Народно събрание
България в еврозоната
ТИР уби 12-годишно момиче край Плевен
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Туризъм
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: