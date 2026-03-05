Изграждат нов социален комплекс в Русокастро
В новия социален комплекс ще бъдат настанени всички обитатели от Дома за пълнолетни лица с умствена изостаналост в Русокастро.
Околното пространство е проектирано с отделни зони за отдих на обитателите – паркова среда с до 49 процента озеленяване, тревни площи и дървесна растителност. Проектът предвижда изграждането на четири едноетажни сгради с общ капацитет от 120 потребители. Всяка от тях ще бъде с по три модула – два жилищни и един обслужващ модул за предоставяне на новите социални услуги. Сградите ще включват стаи за потребители, дневна и трапезария с кухненски бокс, бани с тоалетни, преддверие, коридори, обслужващ модул, офиси и складови помещения, както и прилежащи дворни площи. Предвижда се и въвеждането на мерки за енергийна ефективност на сградите – изолация по стени и под, PVC дограма и LED осветление. Проектиран е и плосък покрив, който ще позволи изграждането на фотоволтаична централа с мощност до 30 kW. Ще бъдат реализирани и необходимите пожарни, мълниезащитни и известителни инсталации, както и облагородяване на прилежащото дворно пространство.
Проектът включва и изграждането на едноетажна сграда – Център за специализирана подкрепа за лица с увреждания и техните семейства, с капацитет от 30 потребители. Сградата ще разполага със спални помещения, санитарни помещения, обща зала за занимания, офис, кухня и дневна стая, зала за сензорна терапия, зали за индивидуална работа, мокро помещение за битови дейности и складови помещения.
Заедно с кмета ритуала извършиха председателят на Общински съвет – Камено Радослав Балтаджиев и представител на фирмата изпълнител "Премиум Джи БГ“ ЕООД. Средствата са осигурени чрез проект на Община Камено – "Изграждане и оборудване на нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа и специализирани социални услуги за лица с увреждания в община Камено“, финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост.
