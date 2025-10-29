На проведеното си заседание Общинският съвет – Царево разгледа и подкрепи докладни записки, внесени от кмета Марин Киров.Сред тях се открояват няколко важни решения в подкрепа на спорта, културата и инфраструктурата.Местната администрация даде съгласие и за изграждане на временен път във връзка с авариралия мост по път II-99 "Царево – Малко Търново“ в землището на с. Изгрев. Съоръжението пострада при опустошителните наводнения в началото на октомври.Одобрено беше кандидатстването по подготвен проект пред Министерството на младежта и спорта на стойност 1,6 млн. лева за ремонт на лекоатлетическата писта и изграждане на ново осветление на стадиона в гр. Царево.Съветниците одобриха Меморандум за сътрудничество в подкрепа на кандидатурата на гр. Бургас за Европейска столица на културата 2032 г.Беше дадено съгласие и за отпускане на финансова помощ на Църковното настоятелство на храм "Св. Цар Борис–Михаил“ – гр. Царево.