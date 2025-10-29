ЗАРЕЖДАНЕ...
Изграждат временен път в района на авариралия мост край царевското село Изгрев
© Община Царево
Сред тях се открояват няколко важни решения в подкрепа на спорта, културата и инфраструктурата.
Местната администрация даде съгласие и за изграждане на временен път във връзка с авариралия мост по път II-99 "Царево – Малко Търново“ в землището на с. Изгрев. Съоръжението пострада при опустошителните наводнения в началото на октомври.
Одобрено беше кандидатстването по подготвен проект пред Министерството на младежта и спорта на стойност 1,6 млн. лева за ремонт на лекоатлетическата писта и изграждане на ново осветление на стадиона в гр. Царево.
Съветниците одобриха Меморандум за сътрудничество в подкрепа на кандидатурата на гр. Бургас за Европейска столица на културата 2032 г.
Беше дадено съгласие и за отпускане на финансова помощ на Църковното настоятелство на храм "Св. Цар Борис–Михаил“ – гр. Царево.
Директорът на бургаското училище, в което се пръскаха с лютив спрей: Санкции ще има според степента на виновност
24.10
