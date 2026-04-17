Специализиран екип от Военноморска база - Бургас от състава на Военноморските сили е изпълнил вчера задача по разузнаване и транспортиране на безпилотен летателен апарат. Той е бил изхвърлен от морето в района на къмпинг "Делфин“ в Ахтопол.

"Военнослужещите действаха по искане на Областна администрация Бургас и с положителна резолюция от началника на отбраната. Групата за разузнаване, обозначаване, извличане, транспортиране и унищожаване на невзривени боеприпаси от Военноморската база беше активирана по заповед на заместник-командира на ВМС“, съобщиха от МО за Burgas24.bg.

При извършеното разузнаване, обектът е идентифициран като летателен апарат (дрон), който не съдържа взривно вещество и не представлява опасност. Специализираният екип транспортира предмета към Военноморска база - Бургас.