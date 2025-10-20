ЗАРЕЖДАНЕ...
Излязоха резултатите от алкохолните проби на тримата загинали в мелето край Созопол
Пробите за наркотици ще бъдат изследвани в София, а резултатите от тях ще стане известен в следващите дни, уточниха от полицията.
Припомняме, че при зловещия инцидент починаха трима младежи, съответно на 18 г. и 17 г. В последствие стана ясно, че шофьорът е получил книжката си едва един ден преди трагедията.
Заради случката от петък днес в Община Созопол бе обявен ден на траур.
