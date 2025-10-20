Пробите за употреба на алкохол на трите момчета, загинали при зверската катастрофа на пътя Черноморец-Созопол късно в петък, са отрицателни, научиПробите за наркотици ще бъдат изследвани в София, а резултатите от тях ще стане известен в следващите дни, уточниха от полицията.Припомняме, че при зловещия инцидент починаха трима младежи, съответно на 18 г. и 17 г. В последствие стана ясно, че шофьорът е получил книжката си едва един ден преди трагедията.Заради случката от петък днес в Община Созопол бе обявен ден на траур.