Кабинетът обсъжда отпускането на допълнителна помощ за пострадалите от наводненията

© На днешното редовно заседание на кабинета министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов ще внесе предложение пострадали домакинства от наводненията по Южното Черноморие да получат допълнителна помощ от 3000 лева, а наследниците на загиналите заради водната стихия - да бъдат обезщетени еднократно.



Допълнителна помощ от 3000 лева правителството вече осигури през лятото на домакинства, пострадали от пожарите, като условието беше домовете да са законно построени и да бъдат използвани като основно жилище.



Ще се одобрят и промени в Закона за държавния печат и националното знаме на Република България. Те са свързани със създаването и воденето на електронни регистри и привеждане на закона в съответствие с този за електронното управление.