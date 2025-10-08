Новини
Кабинетът обсъжда отпускането на допълнителна помощ за пострадалите от наводненията
Автор: Николай Парашкевов 08:28Коментари (0)243
©
На днешното редовно заседание на кабинета министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов ще внесе предложение пострадали домакинства от наводненията по Южното Черноморие да получат допълнителна помощ от 3000 лева, а наследниците на загиналите заради водната стихия - да бъдат обезщетени еднократно.

Допълнителна помощ от 3000 лева правителството вече осигури през лятото на домакинства, пострадали от пожарите, като условието беше домовете да са законно построени и да бъдат използвани като основно жилище.

Ще се одобрят и промени в Закона за държавния печат и националното знаме на Република България. Те са свързани със създаването и воденето на електронни регистри и привеждане на закона в съответствие с този за електронното управление.



