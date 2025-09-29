Качиха се неадекватни зад волана, но бургаските полицаи ги заловиха

© Burgas24.bg Много пияни или дрогирани шофьори са заловени от полицията в Бургаско през последните дни. Единият от тях дори катастрофира.



В петък около 09:05 ч. на ул. "Георги Попаянов“, до бл. 192 в ж.к. "Меден Рудник“, служители от Четвърто районно управление – Бургас спрели за проверка лек автомобил "БМВ“, управляван от 44-годишен бургазлия, който шофирал след употреба на метамфетамин.



Около 10:45 ч. същия ден в село Равнец служители от Районно управление - Камено извършили проверка на лек автомобил "Фолксваген Голф“, управляван от 22-годишен мъж от същото село, който шофирал след употреба на амфетамин и метамфетамин.



Вчера около 17:39 ч. на пътя в посока кв. "Долно Езерово“ - ЛУКОЙЛ "КПП-2“ лек автомобил "Форд Фокус“ е катастрофирал самостоятелно. От инцидента са настъпили само материални щети. Установено е, че водачът на автомобила - 44 годишен узбекистански гражданин, пребиваващ в България, е шофирал след употреба на алкохол с концентрация - 1.58 промила.



Около 18:10 ч. на бургаския булевард "Захари Стоянов“ служители от сектор "Специализирани полицейски сили“ към ОДМВР – Бургас спрели за проверка лек автомобил "БМВ Х 3“, управляван от 62-годишен бургазлия. Полицаите установили, че шофира след употреба на алкохол с концентрация - 2,48 промила.