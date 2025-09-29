ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Качиха се неадекватни зад волана, но бургаските полицаи ги заловиха
В петък около 09:05 ч. на ул. "Георги Попаянов“, до бл. 192 в ж.к. "Меден Рудник“, служители от Четвърто районно управление – Бургас спрели за проверка лек автомобил "БМВ“, управляван от 44-годишен бургазлия, който шофирал след употреба на метамфетамин.
Около 10:45 ч. същия ден в село Равнец служители от Районно управление - Камено извършили проверка на лек автомобил "Фолксваген Голф“, управляван от 22-годишен мъж от същото село, който шофирал след употреба на амфетамин и метамфетамин.
Вчера около 17:39 ч. на пътя в посока кв. "Долно Езерово“ - ЛУКОЙЛ "КПП-2“ лек автомобил "Форд Фокус“ е катастрофирал самостоятелно. От инцидента са настъпили само материални щети. Установено е, че водачът на автомобила - 44 годишен узбекистански гражданин, пребиваващ в България, е шофирал след употреба на алкохол с концентрация - 1.58 промила.
Около 18:10 ч. на бургаския булевард "Захари Стоянов“ служители от сектор "Специализирани полицейски сили“ към ОДМВР – Бургас спрели за проверка лек автомобил "БМВ Х 3“, управляван от 62-годишен бургазлия. Полицаите установили, че шофира след употреба на алкохол с концентрация - 2,48 промила.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Инцидент с автобус в Несебър, пострада жена
10:04 / 29.09.2025
Несебърлия открадна тежкотоварен автомобил и катастрофира с него
09:49 / 29.09.2025
Поредния дрогиран шофьор закопчаха в Бургаско
17:07 / 26.09.2025
Младеж блъсна дядо на триколка в Айтос
11:01 / 26.09.2025
Стана ясно кой е загиналият в катастрофата в Слънчев бряг мотоцик...
16:36 / 25.09.2025
Млада дама от Руенско скри дрога в кутия с цигари
10:57 / 25.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Саня Армутлиева срина Жана Бергендорф
21:15 / 27.09.2025
bTV не може да забрави Бесте Сабри
11:42 / 28.09.2025
Румен Луканов - аут от "Сделка или не" окончателно
20:11 / 27.09.2025
Преслава с 1 млн. лева хонорар
17:02 / 28.09.2025
Най-популярните персийски думи, които все още използваме
09:05 / 28.09.2025
НИМХ: Много дъжд и нетипично ниски температури
16:20 / 27.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета