Кадри на състоянието на инфраструктурата на резерват "Вельов вир“, или по-известен като "Водните лилии“, намиращ се до Приморско, сподели Здравко Василев, видя Burgas24.bg.

"Стопанин на това неповторимо място е МОСВ, като ремонт на мостовото съоръжение не е правен повече от 25 години. През годините правих опити да получа разрешение ние с доброволен труд и средства да ремонтираме моста, но винаги получавахме отказ.

Според мен най-логично е подобни емблематични забележителности да бъдат стопанисвани от общините, на чиято територия се намират, а в случая мястото със своя паркинг е чудесно за отдих, кафе и защо не туристически информационен център“, пише Василев и предупреждава посетителите да внимават, ако посещават "Водните лилии“.