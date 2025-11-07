През 2025 е отчетен ръст от 3% на посрещнатите пътници на летище Бургас, което неутрализира регистрирания спад през 2024 и ни връща на нивата от 2023. По този начин е възстановена положителната тенденция през последните години на възстановяване на въздушния трафик и на организирания чартърен туризъм след пандемията, съобщиха от Бургаска регионална туристическа камара.Отчетеният ръст през 2025 година за периода януари-септември цифрово се изразява в общо 894 хиляди посрещнати пътници, в сравнение с 865 хиляди през 2024 година. По този начин спадът, който трябва да се навакса спрямо 2019 година, се връща на 37%, подобно на 2023 година.Посрещнати са 894 хил. пътници в сравнение с 1 413 хил. пътници през 2019, като разликата е около 520 хил. пътници. Липсата на полети от Русия, Украйна и Беларус отговаря за около 300 хил. от тях, останалата разлика се дължи на сериозни спадове от основни пазари като Великобритания (87 хил.; -31%), Германия (41 хил.; -28%), Израел (17 хил.; -25%), Чехия (22 хил.; -16%), Белгия (15 хил.; -59%), Финландия (15 хил.; - 71%) , Нидерландия (11 хил.; -49%), Норвегия (10 хил.; -34%) и други.Отново има разместване при основните пазари, като Полша (с ръст от 3% спрямо 2024) изпреварва Великобритания (със спад от 5% към 2024) за челната позиция през 2025. Двата пазара остават близки по обем и заедно отговарят за 44% от трафика на летище Бургас. Положително е представянето на пазар Полша, който бележи ръст след две поредни години на спадове, като обемът му през 2025 е сходен с този през 2019. При пазар Великобритания тази година бе белязана от анулирането на летателната програма на Балкан Холидейс малко преди началото на сезона. От друга страна, поредното планирано увеличение на капацитета на най-големия британски туроператор Джет2 Холидейс за сезон 2025 компенсира до голяма степен оставената празнота. В резултат на регистрирания спад през този сезон се задълбочава изоставането спрямо 2019, като то вече е 31%. Полша и Великобритания са изключително важни пазари за региона, тъй като те стартират най-рано летателните програми от началото на май и продължават най-късно и през октомври, което е изключително полезно за удължаването на сезона в неговите крила."Можем да обобщим летния сезон през 2025 година като успешен. На фона на предварителните очаквания в началото на сезона за около 10% ръст на обема, в крайна сметка данните от летище Бургас, както и тези от НСИ за местата за настаняване, потвърждават регистриран ръст от 3%. Като положителен знак следва да приемем данните от летище Бургас, които показват завръщане на позитивната тенденция за възстановяване на трафика след пандемията. За съжаление, това възстановяване протича доста по-бавно в сравнение с други конкурентни летни дестинации и към момента изоставането спрямо 2019 година е от 37% или около 520 хиляди пътници“, обобщават от Бургаска регионална туристическа камара.Румъния и Украйна изпъкват като основни пазари за нашето Черноморие с най-голям обем на реализирани нощувки. За украинския пазар е характерен по-дълъг среден престой от около седмица, докато при румънския пазар се забелязва по-къс престой от предходни години, но и повече на брой пътувания, като това бе очаквана тенденция в резултат на влизането на България в Шенген. Към тези пазари с изцяло сухопътен транспорт, следва да добавим и пазар Турция, при който се забелязва сериозно раздвижване, особено след облекчаването на визовия режим за турски граждани в ЕС от 15 юли. За момента средният престой на турските гости остава нисък – около 2 дни, но обемът на пренощувалите лица отчита сериозен ръст и показва отличните възможности за развитие на този съседен пазар у нас.На фона на влизането на България в Шенген и регистрираните повече пътувания на българи до Гърция в резултат на улесненото пътуване, следва да приемем за положително представянето на българския пазар по Южното Черноморие, тъй като видимо обемът е запазен подобен на последните години, което свидетелства за доверието в родния туристически продукт.За поредна година климатичните условия през цялото лято бяха чудесни, което създаде отлични условия за почивка и в крилата на сезона. Тази година имаме доста позитивни резултати за юни месец, при който е реализиран 10% ръст на нощувките, а индикациите за септември също изглеждат доста обнадеждаващи. Обемът на реализираните нощувки през юли и август се запазва идентичен на този от 2024 година, но при по-голямо предлагане това води до по-ниска заетост на местата за настаняване, което е притеснително.Чехия и Германия запазват съответно третата и четвъртата си позиция по обем, но голямата разлика между тях е намалена благодарение на силното представяне на пазар Германия. Чехия се запазва като стабилен традиционен пазар, като е регистриран лек спад от 5% спрямо 2024 след няколко поредни години на постоянен растеж и е запазен пазарният дял от 13% от общия трафик на летището. Определено най-позитивната новина от това лято е силното завръщане на немския пазар, като дадените положителни индикации за увеличение на полетите през миналата година се изразяват в постигнат ръст от 51% спрямо 2024 и преминаване на прага от 100 хил. посрещнати пътници за първи път от пандемията насам. По този начин е намалено до 28% изоставането от 2019 година и то е сходно на други основни пазари като Великобритания и Израел.Израел и Словакия са следващите по обем пазари, като и двата се представят доста положително през този сезон. Въпреки несигурността в Израел и трудното начало на сезона, през юли и август е постигнат солиден обем, като резултатът в края на сезона е 21% ръст спрямо 2024, но все още има изоставане от 25% спрямо 2019. Пазар Словакия бележи ръст от 10% спрямо 2024, като по този начин се връща на нивата си от 2023 и се доближава само на 5% от обема си през 2019.За съжаление след две поредни положителни години за скандинавските пазари през този сезон всички те бележат спадове. При Дания и Норвегия се забелязва леко отстъпление от позициите през 2024, като са ригистрирани спадове съответно от 4% и 8% спрямо 2024. По-притеснително е представянето на пазари Швеция и Финландия, при които изоставането е доста по-сериозно, съответно от 39% и 37% спрямо 2024. Като общ обем, четирите скандинавски пазара изостават с 40% от обема си през 2019.При останалите пазари не се забелязват големи колебания, като повечето запазват обемите си близки до тези от 2024. За съжаление е видима тенденцията за лек спад при повечето от тези пазари, в т.ч. Унгария (-6%), Литва (-17%), Нидерландия (-10%), Белгия (-7%), Естония (-5%). Отчетен е ръст на пазари България (20%) и Латвия (22%), а Ирландия и Люксембург запазват своите обеми от 2024.Според данните на НСИ легловата база в Бургаска област през юли и август 2025 отбелязва значителен ръст от 7% спрямо 2024 година и 13% спрямо предпандемичната 2019 година.Като най-голям позитив през 2025 година трябва да отчетем ръста на реализираните нощувки от 3% спрямо 2024 година, в резултат на което броят им достига цифрите от 2019 година и изоставането в следствие на пандемията най-накрая е преодоляно. Все пак тук е важно да отбележим, че този резултат е постигнат при доста по-голямо предлагане (9% повече легладенонощия спрямо 2019). В резултат на това средната заетост на местата за настаняване през 2025 (56%) бележи спад спрямо 2024 (59%) и 2019 (62%) и поставя под съмнение до колко успешен и рентабилен е бил този летен туристически сезон.Вследствие от пандемията бяхме свидетели на рязката промяна на съотношението между чуждестранни и български гости, което през последните години продължава да се запазва в рамките 70%-30%, в сравнение със съотношение 80%-20% преди пандемията. През този летен сезон, подобно на миналогодишния е регистриран лек ръст от 5% при реализираните нощувки от чужденци и лек спад от 2% при реализираните нощувки от българи. По този начин се затвърждава обратната тенденция за бавно възстановяване на чуждестранния пазар, който всяка година с малко наваксва своето изоставане. Спадът при броя на нощувките, реализирани от чуждестранни гости спрямо 2019 година е намален от 14% през 2024 до 10% през 2025. За сметка на това, нощувките реализирани от българи леко намалят през последните години, но все още техният обем е доста над този от 2019 (+37%).Общият брой на пренощувалите лица през 2025 се увеличава с 3% спрямо 2024, реципрочно на ръста при реализираните нощувки, което означава, че средният престой остава непроменен. Коренно различно изглеждат данните за пренощувалите лица, когато ги сравним с 2019 година. При почти равен брой на резлизираните нощувки през 2025 и 2019 година е регистриран ръст от 14% на пренощувалите лица, което очертава негативната тенденция за по-къс среден престой на гостите (4.9 дни през 2025 срещу 5.6 дни през 2019).