Каква е обстановката в Айтос?
Във всички 16 села и в град Айтос има ток и вода, няма проблеми, свързани с атмосферните аномалии. Пътищата от общинската пътна мрежа са проходими.
Хората на хемодиализа са транспортирани.
