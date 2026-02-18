Към 14:00 часа днес вече е възстановено електроподаването в шестте населени места на община Айтос, а в село Зетьово вече имат вода.Във всички 16 села и в град Айтос има ток и вода, няма проблеми, свързани с атмосферните аномалии. Пътищата от общинската пътна мрежа са проходими.Хората на хемодиализа са транспортирани.